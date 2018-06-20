Выборы на Украине: последние новости

По состоянию на 15:00 по местному времени на избирательные участки по всей Украине пришли более 45% избирателей.

Сегодня, 31 марта на Украине проходят выборы президента. Всего в них участвуют 39 кандидатов. Среди них Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Согласно данным РБК, по состоянию на 15:00 составила 45,12%. В списках избирателей на Украине числяться 29,5 млн человек. Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми выборами процент явки вырос (по состоянию на 15:00). На президентских выборах 2014 года явка на 15:00 составляла 40,36%. За границей заработал 101 участок в 72 странах мира, где голосуют украинские граждане.

Без инцидентов не обошлось. В Черниговской области неизвестный бросил на избирательном участке "коктейль Молотова". Также в области сообщили о звонке с угрозой подрыва штабов одного из кандидатов, при условии если не будет остановлен подкуп избирателей. Позднее правоохранители заявили, что информация о минировании не подтвердилась. Затем поступило еще одно сообщение минировании. Предупредили о возможном подрыве девяти избирательных участков в городе Днепр. Полиция проводит проверку, каких-либо подозрительных предметов пока не нашли.

Всего МВД Украины получило 950 заявлений о возможных нарушениях. В большинстве своем это были сообщения о незаконной агитации, порче бюллетеней и подкупе избирателей. Были открыты 12 уголовных дел.

На участках продолжают работать сотрудники полиции. Избирательные участки продолжат свою работу до 20:00.