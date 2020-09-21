Воинское захоронение у поселка Камышовка приобрело официальный статус

Следующим этапом благоустройства захоронения станет установка гранитного памятника с именами бойцов. Всего в данном месте захоронены почти 100 человек.

Накануне Дня России еще одна заброшенная братская могила в Выборгском районе стала официальным мемориалом. Паспорт воинского захоронения был передан представителям администрации МО "Приморское городское поселение" в рамках торжественно-траурного митинга, который состоялся на месте захоронения.

Мы исследовали исторические материалы, какие именно воинские соединения здесь воевали. Вышли на 70-ю стрелковую дивизию, нашли подлинные архивные списки потерь. Михаил Чипенко, заместитель руководителя поисковой экспедиции "Вечно живые"

В мероприятии приняли участие представители поисковых отрядов, работающих на месте, а также военнослужащие, местные жители и юные волонтеры. Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев отметил, что присвоение официального статуса захоронению – гарантия охраны места государством.

В 1939-1940 годах на этой территории проводились ожесточенные бои, и по сей день поисковые отряды проводят кропотливую и ответственную работу на местах для увековечивания памяти защитников Отечества. Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы"

От лица ЗакСа Ленобласти присутствующих приветствовал депутат Михаил Макаров.

Хочется сказать спасибо поисковикам, всем тем, кто принимает участие в этой непростой работе, в непростых условиях. Это в очередной раз показывает их любовь и патриотизм. Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

Следующим этапом благоустройства захоронения станет установка гранитного памятника с именами бойцов. Всего в данном месте захоронены почти 100 человек. На гранитные плиты нанесут 258 имен, в том числе тех, чья жизнь оборвалась не на поле боя, а в медсанбате поселка Камышовка.

Ранее в Выборге открыли памятный знак в честь Федеральной таможенной службы РФ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"