Воинское захоронение у поселка Камышовка приобрело официальный статус

Накануне Дня России еще одна заброшенная братская могила в Выборгском районе стала официальным мемориалом. Паспорт воинского захоронения был передан представителям администрации МО "Приморское городское поселение" в рамках торжественно-траурного митинга, который состоялся на месте захоронения.
Мы исследовали исторические материалы, какие именно воинские соединения здесь воевали. Вышли на 70-ю стрелковую дивизию, нашли подлинные архивные списки потерь.
Михаил Чипенко, заместитель руководителя поисковой экспедиции "Вечно живые"
В мероприятии приняли участие представители поисковых отрядов, работающих на месте, а также военнослужащие, местные жители и юные волонтеры. Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев отметил, что присвоение официального статуса захоронению – гарантия охраны места государством.
В 1939-1940 годах на этой территории проводились ожесточенные бои, и по сей день поисковые отряды проводят кропотливую и ответственную работу на местах для увековечивания памяти защитников Отечества.
Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы"
От лица ЗакСа Ленобласти присутствующих приветствовал депутат Михаил Макаров.
Хочется сказать спасибо поисковикам, всем тем, кто принимает участие в этой непростой работе, в непростых условиях. Это в очередной раз показывает их любовь и патриотизм.
Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти
Следующим этапом благоустройства захоронения станет установка гранитного памятника с именами бойцов. Всего в данном месте захоронены почти 100 человек. На гранитные плиты нанесут 258 имен, в том числе тех, чья жизнь оборвалась не на поле боя, а в медсанбате поселка Камышовка.
Ранее в Выборге открыли памятный знак в честь Федеральной таможенной службы РФ.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Видео: МГ "Наш город"
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