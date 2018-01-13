Рабочие нашли в котловане не менее 18 человеческих останков.

Останки двух десятков погибших в годы ВОВ обнаружили в Орловской области. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, костные отложения выявили рабочие во время проведения земляных работ на участке Болховского завода. Речь идет не менее, чем от 18 жертвах. Ведется проверка по факту обнаружения человеческих останков.

На данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными при применении огнестрельного оружия. пресс-служба Следственного комитета РФ

Следователи уточнили журналистам, что костные останки находятся в котловане на глубине в два метра в отвалах грунтовой породы. Ведется осмотр места происшествия. Будут назначены необходимые генетические и судебно-медицинские экспертизы. Установлением родственников жертв ВОВ займутся представители ФСБ по региону.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ