Дело топ-менеджера российского банка о хищении 842 миллионов рублей вернули на доследование

Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по данному делу.

Дело главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова о хищении почти 842 миллионов рублей вернули в Следственный комитет. Об этом рассказал ТАСС адвокат фигуранта Владимир Слащев.

По словам защиты Хабарова, Генеральная прокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по данному делу и вернула материалы на доследование. Другие детали произошедшего не раскрываются.

Хабарова задержали осенью прошлого года. Его подозревают в хищении 842 миллионов рублей у основного владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Фигурант дела своей вины не признает. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее суд арестовал кассиршу из Ачинска, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей.

Фото: СК России