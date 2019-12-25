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Дело топ-менеджера российского банка о хищении 842 миллионов рублей вернули на доследование
Сегодня, 10:26
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Дело топ-менеджера российского банка о хищении 842 миллионов рублей вернули на доследование

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Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по данному делу.

Дело главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова о хищении почти 842 миллионов рублей вернули в Следственный комитет. Об этом рассказал ТАСС адвокат фигуранта Владимир Слащев.

По словам защиты Хабарова, Генеральная прокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по данному делу и вернула материалы на доследование. Другие детали произошедшего не раскрываются. 

Хабарова задержали осенью прошлого года. Его подозревают в хищении 842 миллионов рублей у основного владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Фигурант дела своей вины не признает. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее суд арестовал кассиршу из Ачинска, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей.

Фото: СК России

Теги: банк траст, михаил хабаров, хищение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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