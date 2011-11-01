В Выборге открыли памятный знак в честь Федеральной таможенной службы РФ

От лица администрации МО "Выборгский район" присутствующих поздравил заместитель начальника управления безопасности Андрей Никитин.

В Выборге появился памятный знак в честь Федеральной таможенной службы России. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 30-летия ведомства. Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Струков, начальник Выборгской таможни Евгений Медведев и почетные гости. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

От лица администрации МО "Выборгский район" присутствующих поздравил заместитель начальника управления безопасности Андрей Никитин.

Современная таможня – это динамично развивающаяся структура. В нашей стране, и в частности, в приграничном Выборгском районе, всегда чтили и уважали самоотверженный труд таможенников. Выражаем вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга. Андрей Никитин, заместитель начальника управления безопасности

Памятный знак расположен на улице Южный вал, 1 – у здания бывшей Выборгской портовой таможни. На табличке есть QR-код, благодаря которому можно узнать интересные исторические факты о таможне.

Ранее в Выборге состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО