С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. главы районной администрации Валерий Савинов.

В Выборге состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Участниками мероприятия стали представители бизнес-сообщества Выборгского района, областного правительства, районной администрации, депутатского корпуса муниципального образования, Выборгского центра поддержки предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. главы районной администрации Валерий Савинов.

Мы ценим каждого предпринимателя, потому что вы не только строите свой бизнес, но также создаете рабочие места для наших жителей. Только в тесном сотрудничестве с вами мы сможем реализовать самые смелые проекты. Валерий Савинов, и.о. главы районной администрации

Валерий Савинов отметил, что на ремонт этого здания, где теперь находится бизнес-инкубатор, из местного бюджета было выделено более 11 миллионов рублей.

Руководитель "Выборгского центра поддержки предпринимательства" Марина Птушко провела для участников встречи экскурсию по бизнес-инкубатору и рассказала об услугах Центра, которые здесь предоставляются.

Бизнес-инкубатор туристической направленности для субъектов малого и среднего бизнеса в Выборге начал свою деятельность в конце 2019 года. Здесь же теперь разместился "Выборгский центр поддержки предпринимательства".

Ранее в Выборге подвели итоги конкурса "Субботник".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО