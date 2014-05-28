За домом на Выборгском шоссе прохожий нашел труп женщины без одежды

На правом бедре покойной есть татуировка.

На севере Петербурга нашли труп молодой женщины. подробности инцидента стали известны Piter.tv.

После полудня 11 июля в полицию обратился прохожий и сообщил, что за домом 144/4 по Выборгскому шоссе лежит труп женщины. Прибывшие полицейские установили, что погибшей на вид 30-35 лет, без внешних признаков насильственной смерти, без одежды. На правом бедре покойной есть татуировка.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Сланцах задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери.

Фото: Piter.tv