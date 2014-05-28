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За домом на Выборгском шоссе прохожий нашел труп женщины без одежды
Сегодня, 8:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За домом на Выборгском шоссе прохожий нашел труп женщины без одежды

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На правом бедре покойной есть татуировка.

На севере Петербурга нашли труп молодой женщины. подробности инцидента стали известны Piter.tv.

После полудня 11 июля в полицию обратился прохожий и сообщил, что за домом 144/4 по Выборгскому шоссе лежит труп женщины. Прибывшие полицейские установили, что погибшей на вид 30-35 лет, без внешних признаков насильственной смерти, без одежды. На правом бедре покойной есть татуировка.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Сланцах задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгское шоссе, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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