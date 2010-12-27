Фото: станция метро "Выборгская" закрыта по техническим причинам

В Петербурге закрыли на вход и выход станцию метро "Выборгская".

В Петербурге продолжается волна закрытий городских станций метро. Сегодня днем, 9 ноября, в Северной столице по техническим причинам закрыли станцию "Выборгская". Одна из ключевых станций "красной ветки" была закрыта в 15.30. Сообщение об этом появилось в мессенджере петербургского метрополитена и в социальных сетях. Кроме того, уже можно найти фотографии с места ЧП. На них видны люди, ожидающие открытия станции. Впрочем, серьезного затора и давки не наблюдается.

Очевидцы уточняют, что поезда проходят мимо платформы "Выборгской" без остановок. По громкой связи диктор говорит, что станция закрыта "по техническим причинам". Однако подробности ЧП не уточняются.

Ранее мы писали, что в ЗакСе депутат предложил ввести общественный транспорт для жителей Гражданки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург