В ЗакСе депутат предложил ввести общественный транспорт для жителей Гражданки

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов предложилввести новые маршруты общественного транспорта на период закрытия станции метро "Академическая" на капитальный ремонт.
Депутат отмечает, что введение кольцевого социального автобусного маршрута необходимо городу: станция метро "Академическая"- проспект Науки – улица Обручевых – станция метро "Политехническая"- улица Гидротехников – Гражданский проспект - станция метро "Академическая".
Амосов уверен, что для обеспечения работы маршрута нужно временно установить остановку для общественного транспорта на пересечении улицы Обручевых и улицы Гидротехников, а также организовать подходы до станции метро "Политехническая". Кроме того, "Яблочник" предлагает продлить маршрут следования трамвая № 57 до станции метро "Выборгская" и усилить его дополнительным подвижным составом для меньшего интервала движения.