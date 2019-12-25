Прокуратура пресекла нарушения в Выборгской межрайонной больнице

Сотрудники надзорного ведомства наведались в медучреждение после жалоб местных жителей в социальных сетях.

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники местного отделения прокуратуры нанесли визит в ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница". Причиной стали жалобы местных жителей на плачевное состояние учреждения и нарушение требований безопасности, – следует из сообщения надзорного ведомства Ленобласти.

Установлено, что в помещениях процедурного кабинета, кабинетов участковых терапевтов, на лестничных пролетах между этажами поликлиники покрытие пола, стен, потолка имеет дефекты и повреждения, следы протечек; не обеспечена своевременная замена огнетушителей; на лестничных клетках окна не открываются изнутри без ключа и других специальных устройств; не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; не обеспечено наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток. Прокуратура Ленинградской области

В связи с обнаруженными в больнице нарушениями законодательства главному врачу медицинского учреждения было внесено представление об их устранении. В отношении должностных лиц, ответственных за просчеты, сотрудники прокуратуры возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.4 КоАП РФ.

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Фото: Прокуратура Ленинградской области