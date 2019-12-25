На улицах Выборга высадят более 31,6 тысячи однолетних цветов

Традиционно Выборг украшают виолы, петуньи, бархатцы, настурции и др.

В Выборге продолжают высаживать цветы. Всего в этом году в нашем городе будут оформлены 64 плоскостных цветника. Работу проводит комбинат благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно муниципальному контракту будет высажена рассада более 31,6 тысячи однолетних цветов. Традиционно Выборг украшают виолы, петуньи, бархатцы, настурции и др. Также улицы будут украшены декоративным кустарником, цветущим с ранней весны до поздней осени.

Позднее на улицах Выборга появятся ампельные растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

Ранее в Выборгском районе началась весенняя посевная.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО