В Выборгском районе началась весенняя посевная

В районе уже посеяно 7 га овощей: морковь – 3 га, свекла – 2 га, белокочанная капуста – 2 га.

Все сельхозхозяйства Выборгского района приступили к посевным работам. В основном пока идет подготовка площадей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Под урожай 2021 года внесено 139 тысяч тонн органических и 398 тонн минеральных удобрений, в том числе в виде подкормки многолетних трав. Под яровой сев (осенняя вспашка вместе с весенней) вспахано 1265 га. В районе уже посеяно 7 га овощей: морковь – 3 га, свекла – 2 га, белокочанная капуста – 2 га.

Вся площадь ярового сева составит 1442,2 га. В хозяйствах имеются 84 трактора и 30 плугов различной модификации. Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

По словам Надежды Литвиненко, на проведение посевных работ сельхозтоваропроизводителям предоставляется государственная и муниципальная поддержка. За 4 месяца из всех уровней бюджета выделено 89 млн рублей, в том числе из бюджета Выборгского района – 4,3 млн рублей в виде субсидий.

В 2020 году фермерские хозяйства Выборгского района в качестве поддержки получили 32,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО