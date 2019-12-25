В 2020 году фермерские хозяйства Выборгского района в качестве поддержки получили 32,5 млн рублей

В Выборге состоялось совещание с главами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Выборгского района.

В большом зале совета депутатов 25 марта прошло совещание с главами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Выборгского района. На встрече обсудили отчетность и бюджетную поддержку К(Ф)Х и ЛПХ в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие специалисты районной администрации и поселений, Агентства по обеспечению деятельности АПК Ленобласти, областной Ассоциации К(Ф)Х и кооперативов, регионального Союза Фермеров и др.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы районной администрации Валерий Савинов, курирующий вопросы АПК. Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко представила итоги деятельности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств за 2020 год.

В Выборгском районе официально зарегистрировано 101 крестьянско-фермерское хозяйство. По данным переписи, в районе находятся 36 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств. Это индюшачьи, гусиные, утиные фермы. Также содержат кроликов, овец, коз, крупный рогатый скот. Помимо этого, успешно развивается овощеводство.

Фермерские хозяйства Выборгского района представляют свою продукцию на ежегодных международных сельскохозяйственных выставках "Агрорусь" в Петербурге и "Золотая Осень" в Москве.

Крестьянские (фермерские) хозяйства активно пользуются государственной и муниципальной поддержкой. В 2020 году ее объем составил 32,5 миллионов рублей из бюджетов разного уровня, в том числе около 9 миллионов рублей - из бюджета Выборгского района. Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

За период реализации программ "Начинающий фермер" и "Развитие семейных животноводческих и птицеводческих ферм" 21 выборгский фермер получил грант.

На прошлой неделе Ильдар Гилязов в Instagram опубликовал фото со "Слета передовиков сельскохозяйственного производства".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО