Воспитанники "Выборгского ресурсного центра" и фонда "Дикони" посетили матч "Зенит"– "Ротор"

Поездку на Газпром Арену организовали общественное объединение “Фаворит Выборг” и депутат Михаил Макаров.

Около 30 детей, которые находятся в трудной ситуации, впервые оказались на стадионе в Петербурге и увидели большой футбол своими глазами.

Дети очень довольны, они заряжают своей позитивной спортивной энергией. Мы обсуждали различные моменты, но больше у нас был спор: какой игрок и на какой минуте забьет. В итоге один мальчишка из фонда "Дикони", что в конце матча на последних минутах забьют гол. Виктор Гришкин, руководитель аппарата совета депутатов МО "Выборгский район".

Сине-бело-голубые разгромили волгоградскую команду со счетом 6:0 и подарили мальчишкам яркие эмоции:

Если честно, я первый раз на футболе, но когда забили первый гол я почувствовал силу нашей страны, поэтому я хочу всегда смотреть футбол и ходить на него.

Мне понравились эти шесть голов. "Зенит" - классные! Это самая лучшая команда, ведь они никогда не проигрывают. Я очень доволен и мне понравилось!

Мне понравилось, очень интересно, динамично, прикольно!

Я очень рад, что приехали те, кто никогда не был на Зенит Арене.

Мне понравилась игра, как забили шесть голов, как забил игрок Дзюба.

"Фаворит Выборг" заботится о маленьких жителях Выборга: устраивает праздники, поездки на спортивные и культурные мероприятия. Недавно двое воспитанников фонда "Дикони" заинтересовались спортом и сейчас посещают секции в Спортивном клубе "Фаворит".

На самом деле мы должны принимать постоянное участие в воспитании нашего поколения. Они очень важны. И для нас, конечно, это намного важнее, потому что они - наше будущее. Виктор Гришкин, руководитель аппарата совета депутатов МО "Выборгский район".

Ранее выборгские активисты собрали мусор на Анненских укреплениях.

Видео, фото: Piter.TV