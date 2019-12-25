Дворцовый парк Гатчины можно посетить бесплатно с 1 ноября

Однако стоит учесть, что скульптурами из мрамора полюбоваться не получится.

С 1 ноября вход в Дворцовый парк Гатчины стал бесплатным. Как напомнил "Петербург2", парк открыт для посетителей ежедневно с 06:00 до 22:00.

Однако стоит учесть, что скульптурами из мрамора полюбоваться не получится – их отправили "на зимовку" в футляры еще в середине октября.

Также в дни школьных каникул музей работает без выходных. Так, 4 ноября Гатчинский и Приоратский дворцы открыты в обычном режиме, а санитарный день переносится на 12 ноября.

В Павловском парке мраморную скульптуру также закрыли на зимний сезон.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"