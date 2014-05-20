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Благодаря прокуратуре аптеку в центре Петербурга сделают доступнее для людей с ОВЗ
Сегодня, 15:45
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Благодаря прокуратуре аптеку в центре Петербурга сделают доступнее для людей с ОВЗ

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При входе отсутствует сигнально-вызывное устройство для оказания помощи.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры. Об этом рассказали 26 июня в надзорном ведомстве. 

При входе в здание аптеки отсутствует сигнально-вызывное устройство для оказания помощи людям с ОВЗ. А еще на двери, которые расположены на путях эвакуации, не нанесена фотолюминесцентная маркировка. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководства, в настоящее время оно находится на рассмотрении. 

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru. Тексты "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ". 

Фото: Piter.TV 

Теги: люди с овз, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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