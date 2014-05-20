Благодаря прокуратуре аптеку в центре Петербурга сделают доступнее для людей с ОВЗ

При входе отсутствует сигнально-вызывное устройство для оказания помощи.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры. Об этом рассказали 26 июня в надзорном ведомстве.

При входе в здание аптеки отсутствует сигнально-вызывное устройство для оказания помощи людям с ОВЗ. А еще на двери, которые расположены на путях эвакуации, не нанесена фотолюминесцентная маркировка.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства, в настоящее время оно находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга требует запретить песни Kizaru. Тексты "пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Фото: Piter.TV