Вход в вестибюль "Обводного канала" закрыли на три дня

Сегодня вечером, 4 февраля, вестибюль станции метро "Обводный канал"закроется на вход. Об этом предупредили в пресс-службе метрополитена.
Ограничения будут действовать с 23:00 и до окончания работы метрополитена в течение трех дней. Пассажиры не смогут попасть на станцию 4, 10 и 11 февраля.
Неудобства связаны с началом ремонтных работ. Отметим, что на выход вестибюль работать будет.
Просим заранее планировать маршрут поездок.
Пресс-служба городской подземки
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Фото: Piter.tv
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