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Вход в вестибюль "Обводного канала" закрыли на три дня
Сегодня, 14:49
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Вход в вестибюль "Обводного канала" закрыли на три дня

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Ограничения ввели на три дня.

Сегодня вечером, 4 февраля, вестибюль станции метро "Обводный канал"закроется на вход.  Об этом предупредили в пресс-службе метрополитена.

Ограничения будут действовать с 23:00 и до окончания работы метрополитена в течение трех дней. Пассажиры не смогут попасть на станцию 4, 10 и 11 февраля. 

Неудобства связаны с началом ремонтных работ. Отметим, что на выход вестибюль работать будет.

Просим заранее планировать маршрут поездок.

Пресс-служба городской подземки

Ранее на Piter.tv: два ДТП с автобусами произошло в Красном Селе.

Фото: Piter.tv

Теги: закрыли вход в метро, ремонт на станции обводный канал, станция метро обводный канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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