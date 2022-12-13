Вход в вестибюль "Обводного канала" закрыли на три дня

Ограничения ввели на три дня.

Сегодня вечером, 4 февраля, вестибюль станции метро "Обводный канал"закроется на вход. Об этом предупредили в пресс-службе метрополитена.

Ограничения будут действовать с 23:00 и до окончания работы метрополитена в течение трех дней. Пассажиры не смогут попасть на станцию 4, 10 и 11 февраля.

Неудобства связаны с началом ремонтных работ. Отметим, что на выход вестибюль работать будет.

Просим заранее планировать маршрут поездок. Пресс-служба городской подземки

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Фото: Piter.tv