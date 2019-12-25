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Вход на станцию метро "Лесная" закрыли
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Вход на станцию метро "Лесная" закрыли

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Ограничение связано с внеплановой поломкой эскалатора.

В 10:30 вестибюль станции метро "Лесная" закрыли на вход и выход из-за остановки остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. 

Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями - "Площадь Мужества", "Выборгская". Приносим извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба метро

На станции "Лесная"  специалисты проводят замену поврежденных ступеней эскалатора. После проведения работ вестибюль откроют. В пресс-службе добавили, что ступеньки повредились из-за попадания постороннего предмета. 

Ранее на Piter.tv: леопардовая змея прокатилась в метро Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: закрыли вход в метро, метро, метро лесная, пассажиры, сломался эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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