Видео: леопардовая змея прокатилась в метро Петербурга

На кадрах видео красная змея лежит на коленях хозяйки.

Петербуржцы заметили змею в метро. На этот раз она ехала на руках у хозяйки. Встреча с пресмыкающимся остальных пассажиров городской подземки не удивила. Видео разместили в паблике "Девяткино online" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видео красная змея лежит на коленях хозяйки. Девушка ее гладит. Затем змея начинает уползать из кадра. Владелица змеи говорит, что она "спокойная очень. Сейчас будет ползать, я переживаю за неё".

Петербуржцы в вагоне метро либо игнорировали змею, либо внимательно рассматривали.

Эта змея - леопардовый полоз. Она неядовитая, происходит из семейства ужеобразных. Распространена в Турции, на юге Италии, на Балканах, на островах Средиземного и Эгейского морей, в Крыму. В Международной Красной книге с 2006 года числится как "вызывающий наименьшие опасения" ввиду "широкого ареала и предположительно высокой численности, которая вряд ли убывает достаточно быстро для включения в иную категорию".

Напомним, что в сентябре змея по вентиляции заползла к соседям. Житель растерялся, принял ее за ядовитый вид и убил. Герпетологи выяснили, что на самом деле существо было безобидно, и его можно было содержать. Подробнее читайте в материале Piter.tv.

Ранее в петербургском метро вновь заметили змею. Владелец змеи Лизы Алексей Комиссаров опубликовал видео с ней. Отметим, что молодой человек катается в петербургской подземке не впервые со змеей. Еще 14 июня его заметили с удавом Васей. Пассажиры тогда не испугались змеи, а проявили к ней интерес.

Видео: Вконтакте / Девяткино online