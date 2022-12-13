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В феврале стация метро "Обводный канал" изменит вечерний режим работы
Сегодня, 15:42
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В феврале стация метро "Обводный канал" изменит вечерний режим работы

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3, 4, 10 и 11 февраля в вестибюле будет проходить установка новых турникетов.

В начале февраля станция метро "Обводный канал" изменит режим работы на несколько вечеров. Меры связаны с установкой новых турникетов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Изменения будут действовать 3, 4, 10 и 11 февраля. В этот день станция будет закрываться с 23:00 до окончания работы метрополитена. На выход станция будет по-прежнему открыта для пассажиров. 

Пеербуржцам посоветовали заранее продумывать свой маршрут на общественном транспорте с учётом ограничений. 

Ранее мы сообщили о том, что на станциях петербургского метро появятся 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, станция метро обводный канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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