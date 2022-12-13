На станциях петербургского метро появятся 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных

Весной на станциях метро в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Калининском районах будут установлены 17 современных автоматов.

На станциях петербургского метро до конца 2023 года появятся 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных билетов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Весной на станциях метро в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Калининском районах будут установлены 17 современных автоматов. В первую очередь это будут станции пересадок и станции, примыкающие к вокзалам и железнодорожным платформам.

При помощи нового оборудования можно не только проверить и пополнить проездной, но и активировать оплаченный ресурс проездных билетов. При этом пополнить баланс в аппарате можно с помощью банковских карт. В отличие от техники старой модели это более компактные, надежные и экономичные автоматы.

Сегодня 17 автоматами пассажиры могут воспользоваться на 14 станциях метрополитена: Автово, Политехническая, Московские ворота, Технологический институт, Пионерская, Проспект Просвещения, Приморская, Гостиный двор, Беговая, Улица Дыбенко, Обводный канал, Садовая, Чкаловская, Старая деревня.

Фото: Комитет по транспорту