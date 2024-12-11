Въезд в Гатчину облагородят после обращений местных жителей

На трассе "Гатчина – Куровицы" заменяет тротуар и освещение.

Широкий тротуар и обновленное уличное освещение появится на участке автодороги, ведущей в Гатчину. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Неделю назад местные жители обратились к губернатору с соответствующей просьбой. Сегодня областные дорожники приехали на место с проблемным участком трассы и поспрашивали жителей улицы Ополченцев-Балтийцев о том, каким образом следует обеспечить комфортные условия для пешеходов.

Ранее на Piter.TV: появились подробности ДТП с микроавтобусом в Ленобласти.

Фото: Администрация Ленинградской области