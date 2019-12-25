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Петербургские врачи спасли шестилетнюю девочку, у которой в животе была ветка
Сегодня, 13:58
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Петербургские врачи спасли шестилетнюю девочку, у которой в животе была ветка

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Ребенка толкнул в кусты неизвестный мальчик.

В больницу имени К. А. Раухфуса в Петербурге накануне вечером была госпитализирована шестилетняя девочка с инородным телом в животе. По данным "Фонтанки", ее бок проткнула ветка. 

Пострадавшую доставили на автомобиле скорой медицинской помощи с Лермонтовского проспекта. Маленькую петербурженку толкнул в кусты неизвестный мальчик, и она упала на голую ветку. 

Из брюшной стенки медики извлекли инородное тело. Известно, что к полицейским пока никто не обращался. 

Ранее на Piter.TV: блокадница выпала из дверей автобуса на Комендантском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: инородное тело, лермонтовский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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