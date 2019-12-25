Петербургские врачи спасли шестилетнюю девочку, у которой в животе была ветка

Ребенка толкнул в кусты неизвестный мальчик.

В больницу имени К. А. Раухфуса в Петербурге накануне вечером была госпитализирована шестилетняя девочка с инородным телом в животе. По данным "Фонтанки", ее бок проткнула ветка.

Пострадавшую доставили на автомобиле скорой медицинской помощи с Лермонтовского проспекта. Маленькую петербурженку толкнул в кусты неизвестный мальчик, и она упала на голую ветку.

Из брюшной стенки медики извлекли инородное тело. Известно, что к полицейским пока никто не обращался.

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Фото: Piter.TV