В Петербурге привьют от коронавируса ветеранов-участников Парада Победы

На данный момент участие в параде пожелали принять 208 ветеранов, из них привили 109 человек.

Поставлена задача максимально обезопасить ветеранов, пожелавших участвовать в Параде Победы в Петербурге. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Я поставил задачу всех ветеранов, пожелавших участвовать в параде или смотреть его на трибунах, провакцинировать. Олег Эргашев, вице-губернатор

На данный момент участие в параде пожелали принять 208 ветеранов, из них привили 109 человек, у 46 есть антитела после прививки или болезни. Еще 44 человека имеют медицинский отвод, 9 привьют в ближайшее время. Из 143 ветеранов, участвующих в параде на ретромобилях, привита также примерно половина.

Всего более 440 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса.

Фото: Piter.tv