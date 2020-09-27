Более 440 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

Завершили полный курс вакцинации 311 тысяч 912 петербуржцев.

С начала массовой вакцинации в Петербурге прививки от коронавируса поставили более 440 тысяч горожан. Об этом сообщил Межведомственный городской координационный совет.

С начали прививочной кампании вакцинацию прошли 441 тысяча 581 человек. Завершили полный курс вакцинации 311 тысяч 912 петербуржцев.

За прошлые сутки первую прививку сделали 8 тысяч 975 петербуржцев, на второй укол пришли 3 тысячи 128 человек.

В Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 3,8%.

Фото: Piter.tv