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Более 440 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Сегодня, 8:47
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nastya960

Более 440 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

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Завершили полный курс вакцинации 311 тысяч 912 петербуржцев.

С начала массовой вакцинации в Петербурге прививки от коронавируса поставили более 440 тысяч горожан. Об этом сообщил Межведомственный городской координационный совет.

С начали прививочной кампании вакцинацию прошли 441 тысяча 581 человек. Завершили полный курс вакцинации 311 тысяч 912 петербуржцев.

За прошлые сутки первую прививку сделали 8 тысяч 975 петербуржцев, на второй укол пришли 3 тысячи 128 человек.

В Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 3,8%.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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