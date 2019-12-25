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В Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 3,8%
Сегодня, 8:30
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nastya960

В Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 3,8%

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При этом число госпитализаций сократилось.

В Петербурге снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом. При этом количество заболевших увеличилось. Информацию предоставил Межведомственный совет по противодействию распространению в Петербурге COVID-19.

За неделю на 11,42% уменьшилось количество госпитализаций с коронавирусом. При этом количество вновь зараженных стало больше почти на 4%, 2 апреля COID-19 заболели 860 горожан, а 9 апреля – 893 человека. 

Тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но вторая волна эпидемии стихает медленно и нестабильно.

Межведомственный совет по противодействию распространению в Петербурге COVID-19

Специалисты в очередной раз напомнили, что в снижении уровня заболеваемости поможет только массовая вакцинация. Эксперты прогнозируют третью волну коронавируса на конец апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализациия, коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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