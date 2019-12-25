Эксперты прогнозируют третью волну коронавируса на конец апреля

В пятницу, 9 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что прогноз является неэффективным делом, однако, если посмотреть, как складывается ситуация в других странах, то третью волну коронавируса в Петербурге стоит ждать к концу месяца, передает "Петербургский дневник".
По словам чиновника, Северная столица отстает от Франции, Германии и Италии примерно на месяц: там уже идет третья волна. Эргашев в очередной раз напомнил, что остановить массовое распространение коронавирусной инфекции поможет вакцинация: достаточно вакцинировать 500 тысяч человек. На данный момент в Петербурге привились 432 тысячи жителей, из которых 308 тысячи завершили цикл.
Отметим, что на данный момент в России всего выявлено 4 млн 624 тысячи случаев коронавируса, 102 тысячи из которых – летальные.
Ранее мы писали, что названы адреса пунктов, в которых можно привиться "ЭпиВакКороной".
Фото: Piter.TV
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