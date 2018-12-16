Ветеран ВОВ выстрелил из пушки Нарышкина бастиона в честь годовщины прорыва морской минной блокады

Сегодня, 5 июня, ветеран Великой Отечественной войны Николай Колесник совершил выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь 76-й годовщины прорыва морской минной блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Северной столицы.
Известно, что пенсионер посвятил 50 лет своей жизни судостроительному делу. Он начинал как инженер-конструктор, спустя несколько лет мужчина стал главным конструктором-начальником научно-исследовательского и проектного отделения ЦНИИ. Известно, что ветерана наградили знаком "Изобретатель СССР".
Ранее на Piter.tv: 99-летняя ветеран рассказала об атомных учениях на Тоцком полигоне.
Фото: ВКонтакте / Петропавловская крепость (Юрий Костров)
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