99-летняя ветеран рассказала об атомных учениях на Тоцком полигоне

В учениях в 1954 году приняло участие около 45 тысяч человек, было задействовано сотни единиц техники.

Накануне Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны подполковник медицинской службы в отставке и кавалер трех орденов Красной Звезды Вера Кузьмина рассказала "Петербургскому дневнику" о том, как проходили советские учения с применением ядерного оружия в 1954 году.

В 1954 году нашу часть направили в Оренбургскую область, где под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова прошли общевойсковые учения с реальным применением атомной бомбы. Вера Кузьмина, ветеран

В тех учениях приняло участие около 45 тысяч человек, было задействовано сотни единиц техники. Вера Кузьмина, по её словам, готовилась к учениям три месяца.

Солдаты были в полном обмундировании, обязательно в противогазах. Из-за жары это было трудно. Испытания проводились в солнечный сентябрьский день. Вера Кузьмина, ветеран

По словам ветерана, после взрыва всё вокруг потемнело, затем участников повезли к эпицентру. Там на месте вместо леса остались "головешки", по которым прыгали птицы со слепыми глазами. Также неподалеку были коровы и овцы, которые из-за взрыва слиплись боками. По словам Веры Кузьминой, тогда толком никто не думал о радиации.

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Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)