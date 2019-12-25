В Петербурге памятники героям Великой Отечественной войны получили световое оформление

Световое оформление мемориалов – это часть крупного проекта подсветки городских памятников, который реализуется в Петербурге с 2020 года.

К 9 Мая специалисты "Ленсвета" смонтировали оборудование для вечерней подсветки памятника "Морякам-катерникам Балтики" в Кронштадте, мемориала "Сестра" в Сестрорецке, ДОТов Фрунзенского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Световое оформление мемориалов – это часть крупного проекта подсветки городских памятников, который реализуется в Петербурге с 2020 года. В 2021 году световое оформление получили более 100 скульптурных композиций, в 2022 году планируется оформить подсветкой еще около 50 памятников.

Памятник "Морякам-катерникам Балтики" – это отреставрированный боевой торпедный катер. Мемориал "Сестра" вблизи Сестрорецка входит в Зеленый пояс Славы. В годы Великой Отечественной войны на этом рубеже проходила линия обороны.

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Фото: пресс-служба Смольного