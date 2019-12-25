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Празднование Дня Победы ограничит движение в пригородах Петербурга
Сегодня, 10:27
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Празднование Дня Победы ограничит движение в пригородах Петербурга

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Ограничения будут действовать только 1 день.

Праздничные мероприятия ко Дню Победы ограничат движение транспорта в разных районах Петербурга. Часть магистралей будет перекрыта в Кронштадте, Зеленогорске, Металлострое, Сестрорецке, Колпине, Пушкине, Павловске, поселке Песочный. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В Кронштадте движение транспорта будет перекрыто с 08:30 до 23:00 по Коммунистической улицы вдоль Якорной площади. С 08:30 до 11:00 нельзя будет заехать на проспекте Ленина от улицы Мартынова до Советской улицы, на Советскую улицу от проспекта Ленина до улицы Рошаля.

В Сестрорецке движение закроют с 12:00 до 14:00 по Приморскому шоссе от улицы Володарского к Северному переулку, улице Володарского от Северного до Воскова и Северному переулку. 

В Петроградском районе водители не смогут с 08:00 до 18:30 воспользоваться Дорогой на территории Александровского парка.

Со всеми ограничениями и схемой организации дорожного движения можно ознакомиться на сайте администрации Петербурга.

Ранее Piter.tv рассказал о концерте, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади. 

Фото: ВКонтакте / Кронштадтский район Санкт-Петербурга

Теги: день победы, ограничение движения, парад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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