Сергей Безруков примет участие в праздничном концерте на Дворцовой площади

В комитете по культуре рассказали, какие артисты выступят на Дворцовой площади 9 мая.
Концерт, посвященный 77-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 16:00. Ожидается, что в это время на площадь прибудет колонна "Бессмертного полка".
Перед ветеранами и жителями города выступят Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения.
Будет ли вход свободным на площадь — не сообщается.
Ранее Piter.tv рассказал о том, где и во сколько начнется "Бессмертный полк".
Фото: Piter.tv
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