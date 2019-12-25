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Сергей Безруков примет участие в праздничном концерте на Дворцовой площади
Сегодня, 17:35
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Сергей Безруков примет участие в праздничном концерте на Дворцовой площади

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Концерт начнется, когда завершится акция "Бессмертный полк".

В комитете по культуре рассказали, какие артисты выступят на Дворцовой площади 9 мая. 

Концерт, посвященный 77-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 16:00. Ожидается, что в это время на площадь прибудет колонна "Бессмертного полка".

Перед ветеранами и жителями города выступят Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения.

Будет ли вход свободным на площадь — не сообщается.

Ранее Piter.tv рассказал о том, где и во сколько начнется "Бессмертный полк". 

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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