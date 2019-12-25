Сергей Безруков примет участие в праздничном концерте на Дворцовой площади

Концерт начнется, когда завершится акция "Бессмертный полк".

В комитете по культуре рассказали, какие артисты выступят на Дворцовой площади 9 мая.

Концерт, посвященный 77-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 16:00. Ожидается, что в это время на площадь прибудет колонна "Бессмертного полка".

Перед ветеранами и жителями города выступят Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения.

Будет ли вход свободным на площадь — не сообщается.

Ранее Piter.tv рассказал о том, где и во сколько начнется "Бессмертный полк".

Фото: Piter.tv