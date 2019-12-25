Ветер погнул крест на храме в Зеленогорске

Накануне его увезли на реставрацию.

Сильный ветер погнул крест на колокольне храма Казанской иконы Божией матери в Зеленогорске 6 августа. Город одним из первых принял субботнюю непогоду.

О поломке сначала сообщили в самом храме, затем фотографиями поделились очевидцы.

В воскресенье крест сняли с помощью крана. В администрации группы храма в "ВКонтакте" сообщили, что объект должен уйти на полную реставрацию как объект культуры федерального значения. Там надеются, что это произойдет в следующем году.

Курортный райд стал самым пострадавшим от осадков на выходных.

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Фото: ВКонтакте / Храм Казанской иконы Божией Матери (Зеленогорск); ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб