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В субботу ветер в Петербурге продолжит бушевать
Сегодня, 14:53
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В субботу ветер в Петербурге продолжит бушевать

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Порывы будут достигать 17 м/с.

В Петербурге в субботу, 6 июля, ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Выходные начнутся с гроз и сильного ветра. Порывы будут достигать 17 м/с. Водителей призвали отказаться от поездок на автомобилях. Нельзя во время сильного ветра оставлять машину под деревьями. В МЧС попросили пешеходов не ходить под баннерами и неустойчивыми конструкциями.            

Ранее мы писали, что в Петербурге сегодня ввели желтый уровень опасности из-за грозы.

Фото: Pxhere

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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