В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за грозы

Во время непогоды скорость ветра составит 15-18 м/с.

В Петербурге сегодня, 5 июля, объявили желтый уровень погодной опасности. В Северной столице ожидаются грозы, сильный ветер и град. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

До 21:00 в Северной столице будет бушевать стихия. Во время грозы скорость ветра составит 15-18 м/с. Власти города призвали водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходам не стоит передвигаться под деревьями и баннерами.

Ранее мы писали, что в конце рабочей недели в Петербург придут дожди и грозы.

Фото: Pxhere

