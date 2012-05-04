  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за грозы
Сегодня, 9:27
63
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за грозы

0 0

Во время непогоды скорость ветра составит 15-18 м/с.

В Петербурге сегодня, 5 июля, объявили желтый уровень погодной опасности. В Северной столице ожидаются грозы, сильный ветер и град. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

До 21:00 в Северной столице будет бушевать стихия. Во время грозы скорость ветра составит 15-18 м/с. Власти города призвали водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходам не стоит передвигаться под деревьями и баннерами. 

Ранее мы писали, что в конце рабочей недели в Петербург придут дожди и грозы.

Фото: Pxhere
 

Теги: гроза, желтый уровень опасности, непогода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии