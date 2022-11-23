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В Ленобласти поставили новые посты взвешивания грузовиков
Сегодня, 14:06
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти поставили новые посты взвешивания грузовиков

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Эти меры приняты для контроля за соблюдением правил перевозки грузов и обеспечения безопасности дорожного движения.

В Ленинградской области ввели в эксплуатацию три новых пункта весового контроля для грузовых автомобилей. Специальные устройства будут взвешивать проезжающие автомобили и определять наличие перегруза. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Посты начали работать в тестовом режиме и будут тестироваться до 29 февраля 2024 года.

Первый пост установлен на дороге жизни возле поселка Рахья, второй – на Токсовском шоссе возле деревни Лехтуси, а третий – на Приморском шоссе недалеко от поселка Зеленая Роща.

Ранее сообщалось, что за выходные в Петербурге утилизировали 18 кубометров снега.

Фото: pxhere

 

Теги: весогабаридный контроль, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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