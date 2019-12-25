За выходные в Петербурге утилизировали 18 кубометров снега

Первый грузовик со снегом в этом сезоне разгрузился на «снежном» пункте Петербурга 15 ноября.

За прошедшие выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 18 тысяч кубометров снежных масс. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

Всего с начала зимнего сезона на сооружениях принято и утилизировано 20 932 кубометра снежных масс. Больше всего снега поступает на снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (4953 кубометра); снегоплавильный пункт на Мебельной улице (2146 кубометров); снегоприемный пункт в Сестрорецке на Транспортной ул. (1754 кубометра); снегоприемный пункт в Петергофе на Гостилицком шоссе (1153 кубометра).

Первый грузовик со снегом в этом сезоне разгрузился на "снежном" пункте Петербурга 15 ноября.

В Петербурге за последние десять дней выпало 16 сантиметров снега. Больше всего осадков намело 23 ноября. Тогда высота снежного покрова составила семь сантиметров.

Фото: Комитет по энергетике