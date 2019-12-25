За выходные в Петербурге утилизировали 18 кубометров снега

За прошедшие выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 18 тысяч кубометров снежных масс. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.
Всего с начала зимнего сезона на сооружениях принято и утилизировано 20 932 кубометра снежных масс. Больше всего снега поступает на снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (4953 кубометра); снегоплавильный пункт на Мебельной улице (2146 кубометров); снегоприемный пункт в Сестрорецке на Транспортной ул. (1754 кубометра); снегоприемный пункт в Петергофе на Гостилицком шоссе (1153 кубометра).
Первый грузовик со снегом в этом сезоне разгрузился на "снежном" пункте Петербурга 15 ноября.
В Петербурге за последние десять дней выпало 16 сантиметров снега. Больше всего осадков намело 23 ноября. Тогда высота снежного покрова составила семь сантиметров.
Фото: Комитет по энергетике
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