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В Петербурге намело 16 сантиметров снега в ноябре
Сегодня, 10:27
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В Петербурге намело 16 сантиметров снега в ноябре

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Сейчас дорожные службы работают в усиленном режиме.

В Петербурге за последние десять дней выпало 16 сантиметров снега. Больше всего осадков намело 23 ноября. Тогда высота снежного покрова составила семь сантиметров, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Сейчас дорожные службы работают в усиленном режиме. За неделю с улиц города вывезли примерно 22 тыс. кубометров снега. Кроме того, службы убрали более тысячи "кубов" мусора и свыше 500 т смета. Отходы доставили на полигон. 

Первостепенной задачей было обеспечить безопасный проход и проезд по улицам города, не допустить заторов, устранить или даже предотвратить скользкость, и с этим предприятия успешно справлялись.

Пресс-служба комитета по благоустройству

Ранее на Piter.tv сообщали, что в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности объявлен почти на сутки.

Фото: Pxhere

 

 

Теги: коммунальщики, погода, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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