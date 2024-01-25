Весна в Петербург придёт после 18 марта

Главный синоптик Петербурга обнадёжил жителей Северной столицы.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале сообщил, что настоящая весна начнётся в городе только после 18 марта. До этого жителей Северной столицы ждут холодные дни и ночи.

"Быстро пролетает атмосферный фронт через наши районы, даже немного быстрее, чем планировалось. В Санкт-Петербурге осадки уже заканчиваются, и солнца в ближайший час-два будет много" Александр Колесов

Однако с уходом атмосферного фронта погода резко изменится. Ветер усилится, а температура воздуха опустится ниже нуля. В регион начал поступать холодный воздух, что сделает ближайшие два дня по-настоящему зимними.

Ночь на понедельник, 18 марта, обещает быть особенно холодной: температура в Петербурге опустится до -8 градусов. Днём в понедельник столбики термометров также не поднимутся выше 0 градусов, хотя погода будет солнечной. Только после 18 марта температура воздуха будет устойчиво положительной, и весна наконец-то вступит в свои права.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"