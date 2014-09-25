Бойцы СВО подарили дом спасённым кошкам и собакам

Животные уже нашли новый дом и любящих хозяев.

Участники специальной военной операции (СВО) поделились трогательным видео, на котором показали спасённых кошек и собак, оставшихся без хозяев. Теперь животные обрели новый дом и заботу среди военных. Об этом сообщил Народный фронт в своём Telegram-канале.

"Наши защитники с передовой спасают не только людей, но и братьев наших меньших. Животные, которые в силу различных причин остались без хозяев, нашли новый дом и любящих людей. Теперь они живут под одной крышей с нашими бойцами" Народный фронт

В публикации также напомнили, что каждый желающий может помочь бойцам, приняв участие в региональном сборе. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код, размещённый в официальных источниках.

Ранее Piter.TV сообщал, что пони Карамелька из Петербурга вышла в финал конкурса "Хвостатый хранитель 2.0".

Видео: Telegram-канал "Народный фронт | Санкт-Петербург"