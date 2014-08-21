Пони Карамелька из Петербурга вышла в финал конкурса "Хвостатый хранитель 2.0"

Соперники — три замечательные кошки и кот из разных уголков страны.

Пони по имени Карамелька, которая работает в музее-заповеднике "Царское Село", стала финалисткой всероссийского конкурса "Хвостатый хранитель 2.0". Она — единственный представитель Санкт-Петербурга в этом состязании, где её соперниками стали три кошки и кот из музеев разных регионов России.

Карамелька уже давно стала любимицей посетителей "Царского Села". Она не только радует гостей музея, но и помогает в работе, поддерживая атмосферу уюта и тепла. Теперь у петербуржцев есть возможность поддержать Карамельку в финале конкурса.

Голосование проходит в социальных сетях музея-заповедника "Царское Село". Отдать свой голос за Карамельку можно до 22 марта в 11:00.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"