Специалисты рассказали о состоянии молодого нерпенка на Финском заливе

Нерпенок, находящийся на южном берегу залива, выглядит здоровым и активным, играя со своей матерью.

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" продолжают мониторинг состояния молодого нерпенка на Финском заливе. Животное поселилось неподалеку от популярного рыболовного места.

Представители Фонда обратили внимание, что изначально мать нерпенка редко находилась рядом с детенышем. Однако теперь, когда малыш уже полностью выкормлен и адаптировался к самостоятельной жизни, они проводят много времени вместе.

Молодой нерпенок, находящийся на южном берегу залива, выглядит здоровым и активным, играя со своей матерью. Это свидетельствует о том, что он хорошо питается и уверенно осваивается в окружающей среде, прокомментировали специалисты.

Ранее детеныш балтийской нерпы был замечен на льду Финского залива, где вокруг него собиралось много любопытствующих, что мешало его матери появляться поблизости.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Nerpa SPb