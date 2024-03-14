Шлиссик вместо Крошика поздравил женщин с 8 Марта

Шлиссик передаст самые тёплые пожелания всем женщинам.

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил забавную новость: один из их подопечных, нерпёнок Крошик, начал линять и теперь стесняется своего внешнего вида. В связи с этим почётная миссия поздравить милых девушек с Международным женским днём перешла к его товарищу — кавалеру Шлиссику.

"Крошик сейчас переживает не самый простой период: линька — дело серьёзное, и он предпочитает оставаться в тени, — шутливо пояснили в фонде. — Поэтому Шлиссик с радостью возьмёт на себя роль главного поздравляющего"

В фонде отметили, что Шлиссик передаст самые тёплые пожелания всем женщинам, которые поддерживают и заботятся о балтийских нерпах.

Напомним, что Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением этих уникальных животных. Каждый год его подопечные становятся героями трогательных и забавных историй, которые напоминают о важности защиты природы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в честь 8 Марта "Лахта Центр" поздравит петербурженок яркой подсветкой.

Фото: Telegram-канал "Nerpa SPb"