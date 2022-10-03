Названы сроки весенней охоты под Петербургом в 2025 году

Регион поделен на две зоны по районам.

В пресс-службе комитета по животному миру Ленобласти назвали сроки весенней охоты в этом году. Отмечается, что регион поделен на две зоны.

В первую зону входят Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский и Тосненский районы. На гуся и селезня утки открыта охота с 19 по 28 апреля, а на вальдшнепа, тетерева и глухаря – с 26 апреля по 5 мая. Подсадных уток можно будет поймать с 19 апреля по 18 мая.

Вторая зона представлена Бокситогорским, Волховским, Всеволожским, Выборгским, Кировским, Лодейнопольским, Подпорожским, Приозерским и Тихвинским районами. В них охота доступна на гуся и селезня утки с 26 апреля по 5 мая, на вальдшнепа, тетерева и глухаря – с 3 по 12 мая, на подсадных уток – с 26 апреля по 25 мая.

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Фото: пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти