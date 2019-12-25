Вернувшийся в Иркутск самолет допустили к полету после ЧП со стаей птиц

Пассажиры ожидали вылета в терминале, им предложили питание и напитки.

Самолёт, который вернулся в иркутский аэропорт из-за встречи со стаей птиц, осмотрен специалистами и допущен к повторному вылету. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7.

Как уточняется, самолет S7 6329 2 августа выполнял рейс Иркутск — Якутск. После встречи с птицами капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт для проведения дополнительного осмотра. Пассажиры ожидали вылета в терминале, им предложили питание и напитки.

Рейс вылетел из аэропорта в 14:03 по местному времени.

Ранее мы сообщили о том, что первый прямой рейс запустили из Петербурга в Алжир.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)