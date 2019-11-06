  1. Главная
Жителю Васильевского острова вернули 55 тыс. рублей, которые были списаны после оплаты долга
Сегодня, 9:57
Мужчина погасил долг добровольно и направил приставам обращение с просьбой прекратить производство.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя. На основании судебного приказа в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по коммунальным платежам в размере свыше 55 тыс. рублей, сообщили 19 сентября в надзорном ведомстве. 

После проверки установили, что мужчина погасил долг добровольно и направил приставам обращение с просьбой прекратить производство, но сумму списали с его счета. Права заявителя восстановлены, средства возвращены. 

Ранее мы рассказывали о том, что с организации взыскали 6,4 млн рублей в связи с незаконным использованием участка на Маршала Казакова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: долг, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

