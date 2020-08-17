С организации взыскали 6,4 млн рублей в связи с незаконным использованием участка на Маршала Казакова

На территории более 21 тыс. "квадратов" зафиксированы следы производства работ и отходы грунта.

Петербургская прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об охране окружающей среды. ООО организовало незаконную деятельность на участке на улице Маршала Казакова: на территории более 21 тыс. "квадратов" зафиксированы следы производства работ и отходы грунта.

Сумма неосновательного обогащения за использование земли – 6,4 млн рублей. В связи с нарушением закона прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денег с организации в пользу бюджета города. Требования удовлетворили.

Фото: Piter.TV