  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С организации взыскали 6,4 млн рублей в связи с незаконным использованием участка на Маршала Казакова
Сегодня, 11:48
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С организации взыскали 6,4 млн рублей в связи с незаконным использованием участка на Маршала Казакова

0 0

На территории более 21 тыс. "квадратов" зафиксированы следы производства работ и отходы грунта.

Петербургская прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об охране окружающей среды. ООО организовало незаконную деятельность на участке на улице Маршала Казакова: на территории более 21 тыс. "квадратов" зафиксированы следы производства работ и отходы грунта. 

Сумма неосновательного обогащения за использование земли – 6,4 млн рублей. В связи с нарушением закона прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денег с организации в пользу бюджета города. Требования удовлетворили. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура провела проверку по факту эксплуатации нелегального аттракциона "Боксерская груша" на проспекте Науки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии