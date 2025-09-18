Петербурженка отсудила 750 тыс. рублей за вынужденный прогул на работе

Женщина в возрасте 61 года работала старшим менеджером, спустя время трудовой договор расторгли по инициативе работодателя.

Судебные приставы в Петербурге помогли горожанке вернуться на работу и получить зарплату в 750 тыс. рублей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 18 сентября.

Женщина в возрасте 61 года работала старшим менеджером, спустя время трудовой договор расторгли по инициативе работодателя. После этого она обратилась в суд, там исполнительный лист о восстановлении в прежней должности и взыскании суммы был направлен в организацию. Судебный пристав предупредил компанию о мерах принудительного характера.

Петербурженку вновь трудоустроили и выплатили ей деньги.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу