Петербурженка отсудила 750 тыс. рублей за вынужденный прогул на работе
Сегодня, 16:18
Женщина в возрасте 61 года работала старшим менеджером, спустя время трудовой договор расторгли по инициативе работодателя.

Судебные приставы в Петербурге помогли горожанке вернуться на работу и получить зарплату в 750 тыс. рублей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 18 сентября. 

Женщина в возрасте 61 года работала старшим менеджером, спустя время трудовой договор расторгли по инициативе работодателя. После этого она обратилась в суд, там исполнительный лист о восстановлении в прежней должности и взыскании суммы был направлен в организацию. Судебный пристав предупредил компанию о мерах принудительного характера. 

Петербурженку вновь трудоустроили и выплатили ей деньги. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге собственница 14 квартир погасила долг за ЖКХ в 500 тыс. рублей после вмешательства приставов. 

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу 

