В Петербурге собственница 14 квартир погасила долг за ЖКХ в 500 тысяч рублей после вмешательства приставов

По данным петербургских приставов, 60-летняя владелица квартиры на Московском проспекте задолжала управляющей компании (УК) почти полмиллиона рублей за коммунальные услуги. Несмотря на многолетние попытки УК взыскать долг, женщина игнорировала платежи, хотя не проживала в своей просторной квартире площадью 100 квадратных метров.

Судебные приставы Московского района возбудили исполнительное производство и обнаружили, что у должницы в собственности находится 14 объектов недвижимости и несколько земельных участков в Ленинградской области. После введения запрета на регистрационные действия с имуществом женщина оперативно погасила всю сумму долга.

Как отмечают в УФССП по Санкт-Петербургу, это типичный случай, когда должники начинают исполнять обязательства только после применения реальных принудительных мер. За последний год судебные приставы города взыскали с неплательщиков ЖКХ более 2,3 миллиардов рублей.

Эксперты напоминают, что даже при временном отсутствии в квартире собственник обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги. В случае образования задолженности управляющие компании вправе обращаться в суд для принудительного взыскания долгов.

Фото: ФССП по Петербургу