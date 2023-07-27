В Верхних Осельках Ленобласти обнаружили 10 автомобилей с измененными номерами

Также накануне был задержан водитель, управляющий авто без удостоверения, и местные жители, которые помогли ему скрыться от ГАИ.

Полиция задержала в поселке Верхние Осельки Ленинградской области водителя "ВАЗА", который ранее управлял транспортом без водительского удостоверения и пытался скрыться от сотрудников ГАИ. В ходе рейдовых мероприятий нарушитель был задержан; правоохранители также арестовали трех местных, которые помогли преступнику скрыться, и обнаружили 10 машин с измененными номерными агрегатами. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

На всех задержанных, включая 19-летнего водителя, составлены административные протоколы. Управлявший "ВАЗОМ" за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции может в качестве наказания получить административный арест.

Транспортные средства, на которых были обнаружены признаки изменения номерных агрегатов, были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Если догадки правоохранителей окажутся верными, водителям данных авто будет грозить ответственность по ст. 326 УК РФ.

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Фото: Piter.TV